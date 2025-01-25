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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'daki Çöken Bina için Bilgi Verdi

Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı'na ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1568 personelin görev aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:41
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'daki Çöken Bina için Bilgi Verdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'daki Çöken Bina ile İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen Taşoluk Apartmanı çökmesi sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarın saat 20.05'te ulaştığını belirtti.

Çalışmalara 1568 Personel Katıldı

Yerlikaya, ihbar yapıldıktan yalnızca 10 dakika sonra AFAD ve belediye ekiplerinin olay yerine geldiğini vurgulayarak, "Başta AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve Kızılay olmak üzere toplam 57 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarından 1568 personel ve 330 araç görev yaptı" ifadelerini kullandı.

3 Kişi Enkazdan Kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 can kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, "Ekiplerimizin aralıksız süren gayretli çalışmaları sonrası hayat kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personelimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.

Taziye ve Geçmiş Olsun Dilekleri

Yerlikaya, enkaz altında hayatını kaybedenler için bir kez daha rahmet dileyerek, yaralılar için ise acil şifalar temennisinde bulundu.

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