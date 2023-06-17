İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da deprem sonrası çalışmaları değerlendirdi

Malatya'da deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezine geçmeyi başaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada “Asrın felaketini yaşadık, Cenabı Allah tekrarından ülkemizi tüm insanlığı korusun. Ama bu felaketten asrın kardeşliğini hamdolsun gördük. Tüm dünyada tanık oldu. O ilk andan itibaren devletimiz milletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız dışta yanımızda bu zor günümüzde bulunan dostlar yaralarımızı sarmak için tarihi bir duruş sergilediler. Biz her birisine şükranlarımızı ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi konusu ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takibini sürdürüyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak suretiyle bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları konusu ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malatya'da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, şu an için 75 bin 500 hanenin konteynerde hayatta olduğunu söyledi. 45 bin hanenin kira yardımı aldığını da idda eden Yerlikaya, “Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya'da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” dedi.

Şuan Malatya'da 4 bin hanenin çadırda kaldığını idda eden Yerlikaya, 2 ay içerisinde bu çadırda kalan aileleri de konteynerlere yerleştirmiş olacaklarını söyledi. Bin 500 hanenin şehirdeki tesislerde misafir edildiğini hatırlatan Yerlikaya, bunlarında ya konteynere veya kira vasıtası ile başka eve taşınmasını sağlayacaklarını belirtti.

Malatya'da 63 konteyner kent kurulduğunu ve yaklaşık 20 binin üzerinde konteynerin faaliyete geçtiğini idda eden Yerlikaya, “5 bin konteyner tamamlanmak üzere, buraya da aynı biçimde başta çadırda kalan vatandaşlarımızı alacağız. Bu arada Malatya'mıza tayin olan başta öğretmen ve diğer kamu görevlileri olmak suretiyle valilik koordinasyonda toplanmaya başlayan talepler doğrultunda bu kardeşlerimizin de barınama ihtiyacını giderme amacıyla Ağustos sonunda 6 bin konteyner ilave etmiş olacağız. Böylelikle Malatya'da 37 bin konteyner Malatya'da ulaşmış olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Kentte yapımı süren kalıcı konutlar konusu ile ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, merkezde 66 bin 69 çok katlı afet konutu, kırsalda ise 25 bin 595 köy evi olmak suretiyle toplam 91 bin 664 afet konutun planlamasının yapıldığını söyledi. Yine merkezde 14 bin 173 çok katlı afet konutu ile kırsalda 7 bin 131 köy evi olmak suretiyle toplam 21 bin 304 konutun ise ihalesinin yapıldığını belirten Yerlikaya, “Burada merkezdeki inşaatlarda kalıcı konutlarda yer seçimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor. Kırsalda ise İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından yapıyoruz” dedi.

Kent merkezinde yine üç bin 803 geçici işyerinin planlanmasının yapıldığını ve bunlardan üç bin 226'ısının esnafa noter huzurunda yapılmış olan çekilişle teslim edildiğini söyleyen Yerlikaya, esnafa çağrıda yer alarak geçici işyerlerini alanların biran önce buralarda faaliyete geçmesini arzuladıklarını söyledi.

Kent merkezinde kurulan çadırlarda barınma hizmetinin 2 ay içerisinde konteynerlere geçiş ile kaldıracaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bugün 132. günde AFAD olarak İçişleri Bakanlığı olarak toplam 5 milyar 523 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonrada durmayacağız, kıymetli hemşehrilerimizin Malatyalı kardeşlerimizin bize olan inancı, bizlere yaptığı bu hayır duasının bizleri her gün daha fazla motive ettiğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm kurumların şehirde yönetsel olarak mükemmel bir uyumu var. Depremin yaralarını sarma da göreceksiniz verilmiş olan sözlerin yapılmış olan çalışmalarında zamanında nasıl sizlerin yüzün ağartacak şekilde tecelli edeceğini Allah'ın izniyle göreceğiz.” ifadelerine yer verdi.