İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'deksi Temaslarına Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yerlikaya, kentteki temasları çerçevesinde Valilik ziyaretinde yer aldı.

Valilikte yaptığı ziyarette Şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü. Bu önemli görüşmenin ardından, Bakan Yerlikaya, AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Burada, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya gelen Yerlikaya, partinin yerel yönetimleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, ziyaretlerine Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde ile devam etti. Burada, esnafla bir araya gelen Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Ayrıca, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada usta öğreticilerle görüşerek enstitünün faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da eşlik etti.