İçişleri Bakanı Yerlikaya Muğla'da Güvenlik Stratejilerini Açıkladı

Yerlikaya'dan Muğla'da Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen güvenlik toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Ruhsatsız silahla ilgili Türkiye'de mücadelemiz amansız şekilde devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Stratejik Önemi

Muğla’nın 1480 kilometrelik kıyı şeridi ile hem kara hem de deniz güvenliği açısından kritik bir konumda olduğunun altını çizen Yerlikaya, güvenlik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Suç Oranlarında Düşüş

2023 yılının ilk 10 ayında Muğla’da kişilere karşı işlenen suçların %3,2 oranında azaldığını belirten Yerlikaya, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Aydınlatma oranımız, geçen yıl %96,2 iken bu yıl %97'ye yükseldi."

Hapis Yakalamaları Ve Ruhsatsız Silahlar

Yılın başından itibaren 2989 hapis yakalaması gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Muğla’daki güvenlik birimleri, UYAP’a düşen hapis yakalamalarının %89’unu gerçekleştirdi. Ruhsatsız silahlarla mücadelemiz hukuksal destekle güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla Mücadele

Kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgiler veren Belediye, 470 operasyon gerçekleştirildiğini, 11 kişinin tutuklandığını ve 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Muğla’da 16 bin 590 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 1169 göçmenin sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelenin süreceğini söylüyor. ", şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği Vurgusu

Bakan Yerlikaya, Muğla'da motorlu taşıt kazaları ile ilgili olarak, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. "Trafikle ilişki ölüm ve yaralanma sayıları kabul edilemez. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre trafik kazaları önlenebilir. Denetim sayılarımızı artıracağız" dedi.

Valilik Ziyareti

Toplantının ardından Muğla Valiliği'ni de ziyaret eden Yerlikaya, burada Vali İdris Akbıyık'tan brifing aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.