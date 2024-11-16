DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.530,39 0,39%

İçişleri Bakanı Yerlikaya Muğla'da Güvenlik Stratejilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da ruhsatsız silahlara karşı amansız bir mücadele verdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya Muğla'da Güvenlik Stratejilerini Açıkladı

Yerlikaya'dan Muğla'da Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen güvenlik toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Ruhsatsız silahla ilgili Türkiye'de mücadelemiz amansız şekilde devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Stratejik Önemi

Muğla’nın 1480 kilometrelik kıyı şeridi ile hem kara hem de deniz güvenliği açısından kritik bir konumda olduğunun altını çizen Yerlikaya, güvenlik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Suç Oranlarında Düşüş

2023 yılının ilk 10 ayında Muğla’da kişilere karşı işlenen suçların %3,2 oranında azaldığını belirten Yerlikaya, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Aydınlatma oranımız, geçen yıl %96,2 iken bu yıl %97'ye yükseldi."

Hapis Yakalamaları Ve Ruhsatsız Silahlar

Yılın başından itibaren 2989 hapis yakalaması gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Muğla’daki güvenlik birimleri, UYAP’a düşen hapis yakalamalarının %89’unu gerçekleştirdi. Ruhsatsız silahlarla mücadelemiz hukuksal destekle güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla Mücadele

Kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgiler veren Belediye, 470 operasyon gerçekleştirildiğini, 11 kişinin tutuklandığını ve 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Muğla’da 16 bin 590 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 1169 göçmenin sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelenin süreceğini söylüyor. ", şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği Vurgusu

Bakan Yerlikaya, Muğla'da motorlu taşıt kazaları ile ilgili olarak, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. "Trafikle ilişki ölüm ve yaralanma sayıları kabul edilemez. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre trafik kazaları önlenebilir. Denetim sayılarımızı artıracağız" dedi.

Valilik Ziyareti

Toplantının ardından Muğla Valiliği'ni de ziyaret eden Yerlikaya, burada Vali İdris Akbıyık'tan brifing aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı
3
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi
5
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
6
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü
7
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!