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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Adresinde İkamet İzni İddiaları Açıklığa Kavuşturuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde iki yabancıya ait ikamet izni iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:14
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Adresinde İkamet İzni İddiaları Açıklığa Kavuşturuldu

Göç İdaresi'nden Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı yönündeki iddialara ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı önemli bir açıklama yaptı. 9 Mayıs 2024 tarihinde kaydedilen yanlış adres beyanı tespit edilmiş olup konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yanlış Adres Beyanı Tespiti

Açıklamada, 9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış beyan edilen adresin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlendiği ve bunu takiben 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişinin görevlendirildiği ifade edildi. Mülkiye müfettişinin ilk tespitlerine dayanarak, N.N. ve A.H. adlı iki Azerbaycanlı askeri öğrenciyle birlikte iki sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Haberlerin Kaynağı

Başkanlık, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuştur. Bu tür yanlış bilgilerin düzeltileceği ve yasal süreçlerin takip edileceği belirtilmiştir.

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