İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Çarpıcı Açıklamaları

İçişleri Bakanı Yerlikaya Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de gerçekleştirdiği canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesi konusunda, "O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez. Biz de bunu kabul etmiyoruz," dedi.

Göçmen Durumu ve İstatistikler

Bakan Yerlikaya, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 300 milyon insanın göçmen durumda olduğunu belirtti. Türkiye'de 4 milyon 384 bin yasal kalış hakkına sahip yabancı bulunduğunu, bunların 3 milyon 92 bininin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu bildirdi. Ayrıca, 2016-2024 yılları arasında toplam 715 binden fazla Suriyelinin güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri bölgelere geri döndüğünü açıkladı.

Güvenlik Üzerine Yasal Düzenlemeler

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın İstanbul'daki silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getiren Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi üzerine yeni bir yasa taslağının hazırlandığını ve bunun meclis gündemine geleceğini belirtti.

Yunanistan ile İlişkilerin Durumu

Yerlikaya, Ege Denizi'nde yaşanan karasuyu ihlalleri hakkında Yunanistan Denizcilik Bakanı ile yapacağı görüşmeye dikkat çekti. Bölgedeki deniz trafiği ve diplomasi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Narin Güran Olayı ve Toplumsal Duyarlılık

Son olarak, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine değinen Yerlikaya, bu trajik olayın topluma çıkaracağı dersler olduğunu ifade etti. Soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ve bu olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.