İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Eygi'nin Ölümüne Tepkisi

Yerlikaya'dan Ciddi Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye dair duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Paylaşımında Açıklamalarda Bulundu

Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Eli kanlı İsrail ve hükümeti, yaptıkları katliamların, aldıkları canların hesabını tarih ve insanlık önünde ödeyecektir."

Bu olay, izleyenlerde büyük bir infiale yol açtı ve Yerlikaya'nın sert açıklamaları, İsrail hükümetinin uygulamalarına yönelik eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.