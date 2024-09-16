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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Hatay Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:44
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Hatay Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay programı çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak EXPO Kisecik'te Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

Dörtyol'da Esnaf Ziyareti

Programına Dörtyol ilçesinde devam eden Yerlikaya, Atatürk Caddesi'nde esnafla buluşarak sohbet etti ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yol İncelemeleri

Bakan Yerlikaya, Erzin-Dörtyol arasında yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik yolu da inceledi.

Kaymakamlık Ziyareti

Daha sonra Erzin Kaymakamlığı'na giden Yerlikaya, Kaymakam Onur Özaydın ile bir araya geldi.

Şehit Ailesi Ziyareti

Yerlikaya, 5 Ekim 2020'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

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