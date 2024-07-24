İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın İnsan Hakları Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna Bilgi Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Büyük Millet Meclisi'nin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. "Adımlarımızı, hukuku ve insan haklarını önceleyerek atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz," dedi.

Komisyonun Çalışmaları ve Başvurular

Komisyonun başkanı Derya Yanık, komisyonun ilk kez bir İçişleri Bakanını ağırladığını belirtirken, 28. Yasama Döneminde toplam 4,206 başvurunun yapıldığını aktardı. Yanık, bu başvuruların 3,953'üne işlem yapıldığını, geri kalanların ise "kabul edilemez" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Yanık, başvuruların çoğunluğunun cezaevi sorunlarıyla ilgili olduğu belirterek, "3,443 başvuru bu konu ile alakalı," dedi.

Hukuk ve İnsan Hakları Vurgusu

Bakan Yerlikaya, tüm çalışmalarının hukuka ve etik değerlere bağlı kalınarak yürütüldüğünü vurguladı. "Hukuk ve insan hakları, görevimizin temel referansıdır ve bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalacağız," şeklinde konuştu.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan haklarını geliştirmek için büyük reformlar yapıldığını belirterek, "İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikası benimsenmiştir," dedi.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Yerlikaya, "Burada önemli olan, konuların gizlenmemesi, iddiaların üzerine gidilmesidir," diyerek, soruşturmaların tarafsız ve uzmanlar tarafından yapılmasının önemini vurguladı.

Kolluk Güçlerinin Rolü

Kolluk güçlerinin halkın haklarını koruyucu bir rol üstlenmesi gerektiğini söyleyen Yerlikaya, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına vurgu yaptı. Kendi çalışmalarının insan haklarının korunması amacına hizmet ettiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Açıklamaları

Bakan yardımcısı Mehmet Aktaş, nezarethaneler ve diğer standartların iyileştirilmesi ile ilgili bilgiler vererek, "Bakanlık olarak 619 bin 252 personelle hizmet sunuyoruz," dedi.

Aktaş, "1 yılda 1 milyon 58 bin 593 yabancı sorgulandı," bilgisini paylaşarak, kolluk eğitimlerine de dikkat çekti.