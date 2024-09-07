Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kastamonu Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da esnaf ve şehit ailesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:18
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kastamonu Ziyareti

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılan Yerlikaya, kentteki çeşitli ziyaretlerine devam etti.

Vali Dallı ile Görüşme

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Yerlikaya, ardından Nasrullah Meydanı’na geçerek burada simit, sarımsak, pastırma ve çekme helva satan esnafla bir araya geldi.

İkram ve Hediye Dağıtımı

Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşlara çekme helva ikramında bulundu. Özellikle çocuklarla vakit geçiren Yerlikaya, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Ailesine Ziyaret

Yerlikaya, Nasrullah Kadı Camisi'nin şadırvanından su içtikten sonra, 1 Ağustos'ta Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, şehit Ahmet Şahan'ın kahramanlık hikayesini aktardı.

Şehidin Ailesiyle Bir Araya Geldi

Bakan Yerlikaya, şehidin eşi Müjgan, çocukları Yaşar ve Yaren, kayınvalidesi Muammer ve kayınpederi İbrahim ile bir araya gelerek dualar etti. “Kahraman şehidimizin aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun,” diyerek duygularını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları