İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kastamonu Ziyareti

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılan Yerlikaya, kentteki çeşitli ziyaretlerine devam etti.

Vali Dallı ile Görüşme

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Yerlikaya, ardından Nasrullah Meydanı’na geçerek burada simit, sarımsak, pastırma ve çekme helva satan esnafla bir araya geldi.

İkram ve Hediye Dağıtımı

Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşlara çekme helva ikramında bulundu. Özellikle çocuklarla vakit geçiren Yerlikaya, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Ailesine Ziyaret

Yerlikaya, Nasrullah Kadı Camisi'nin şadırvanından su içtikten sonra, 1 Ağustos'ta Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, şehit Ahmet Şahan'ın kahramanlık hikayesini aktardı.

Şehidin Ailesiyle Bir Araya Geldi

Bakan Yerlikaya, şehidin eşi Müjgan, çocukları Yaşar ve Yaren, kayınvalidesi Muammer ve kayınpederi İbrahim ile bir araya gelerek dualar etti. “Kahraman şehidimizin aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun,” diyerek duygularını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.