İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış Şehitlerini Andı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış Harekatı’nı Andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Yerlikaya, mesajında, Sarıkamış'ın en zorlu koşullarda bile "önce vatan" diyerek mücadele eden kahramanların anısını yaşattığını belirtti.

Yerliyaka, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Tarihin o en soğuk gününde vatan aşkıyla çarpan o kalpler; yüreğimizin en müstesna yerinde duruyor. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."