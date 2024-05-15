İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Sayın Cumhurbaşkanımıza oyun kurmaya çalışıyorlar”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Ankara’da ve emniyette son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekerek açıklama yaptı. Yerlikaya, “Kimler terör örgütleri ile bir olup FETÖ taktikleri ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize oyun kurmaya çalışıyorsa, onların oyunlarını yerle bir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, hangi kurum içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükümete yönelik yapılanma varsa, bunlara göz açtırılmayacağını; FETÖ taktikleri ile kendi düzenlerinin hakim olmasını isteyenlerin düzenlerini başlarına yıkacaklarını da ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Mülkiye Müfettişlerinin detaylı inceleme yapmış olduğunu belirten Yerlikaya, raporun kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve bu raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını da dile getirdi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda ise “Nasıl Bölücü Terör Örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine girdiysek; burada da suç odaklarını saklandıkları delikten çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.