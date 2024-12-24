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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriye'ye Dönüşler 25 Bini Aştı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:47
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriye'ye Dönüşler 25 Bini Aştı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Suriye'ye geri dönen mülteci sayısının 25 bini geçtiğini ve bu sayının yedi kat arttığını ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin sığınmacılarla ilgili politikalarının etkilerini gözler önüne seriyor.

Son 15 Günün Verileri

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, geçmiş 15 gün içinde Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapanların sayısında gözle görülür bir artış yaşandığının altını çizdi. Bu veriler, Türkiye'nin sığınmacı politikalarının yeniden değerlendirildiğini ve uygulamaların sonuç verdiğini gösteriyor.

Söz konusu veriler, Türkiye'nin sığınmacı sorununa yönelik çözüm arayışlarını da gündeme getiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar, önümüzdeki günlerde mülteci politikalarının daha da netleşeceğini düşündürüyor.

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