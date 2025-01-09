İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyelilerin Gönüllü Dönüş Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 792 bin 625 olduğunu belirtti.

Yerliyaya, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönen 52 bin 622 Suriyelinin olduğuna dikkat çekti. Reyhanlı'da düzenlenen basın toplantısında, Esed rejiminin yıkılmasının ardından yeniden kurulan umutları dile getirdi.

Suriyelilerin Vatan Hasreti

Yerlikaya, kendi halkına zulmeden bir rejimin yıkıldığını ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Türkiye'nin daima Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, “Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışmıştır.” dedi.

Ülkede 2 milyon 888 bin 876 Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü aktardı. 2024 yılının 11 aylık kısmında aylık ortalama 11 bin 63 Suriyelinin geri döndüğünü belirtti.

Detaylar ve Dağılım

Yerliyaya, son bir ayda geri dönen Suriyelilerin 9 bin 729 aileden oluştuğunu ve toplamda 41 bin 437 kişinin geri döndüğünü, geriye kalan 11 bin 185 Suriyelinin ise tek başına döndüğünü ifade etti.

“Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşler artmaya devam ediyor.” diyen Yerlikaya’nın açıklamaları, Suriyelilerin geleceği için büyük bir umut ışığı oldu.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ''Üreten Sağlık'' temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 11), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 10), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağ 12), TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan (sağ 11), hastane yöneticileri, firma yetkilileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ''Üreten Sağlık'' temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 11), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 10), Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu (sağ 12), TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan (sağ 11), hastane yöneticileri, firma yetkilileri hatıra fotoğrafı çektirdi.