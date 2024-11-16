İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut gemisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" için Muğla'da bulunan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden temaslarıyla ilgili paylaşımda bulundu.