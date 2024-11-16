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İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisini Ziyaret Etti

Bakan Ali Yerlikaya, TCSG Umut gemisini ziyaret ederek sahil güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut gemisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" için Muğla'da bulunan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden temaslarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Muğla'da görevli TCSG Umut gemisinin kara sularının korunması ve keşif karakol görevi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yerlikaya, mürettebata hitap ederek önemli mesajlar verdi. Bakan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut gemimizle Mavi Vatan

Önemli İsimler Eşlik Etti

Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti. Bakan Yerlikaya, ziyareti anısına anı defterini de imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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