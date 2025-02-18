İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesinin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. "Bu mücadeleyi, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz, buna izin vermeyiz" dedi.

Güvenlik Çalışmaları ve Başarılar

Mardin merkez Artuklu ilçesindeki otelde gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, kentteki güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Terör, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç ve organize suçlarla mücadele konularına değinen Yerlikaya, Mardin'in tarih boyunca barışın ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade etti.

"Mardin'in çok kültürlü yapısı, kardeşlik iklimi, Türkiye'nin özüdür, ruhudur" diyen Yerlikaya, "Bu ruhu yaşatmak ve bu güzel şehrin huzurunu korumak için varız" dedi.

'Terörsüz Türkiye' Hedefi

Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremez. Sınırlarımızın ötesinde ve ülkemizin hiçbir yerinde terör örgütlerinin barınmasına izin vermiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok."

2024 yılında Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya karşı 2 bin 591 kırsal operasyon ve 268 şehir operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyonlarda 600 kişi gözaltına alındı, 95 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Yerlikaya, "Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili 2024'te operasyonlar devam ediyor. 192 imal ve terkip operasyonu yapıldı, 153 kişi tutuklandı" bilgilerini paylaştı. Ayrıca, 186 milyon 668 bin lira vergi kaybını önlediklerini kaydetti.

Trafik Güvenliği Üzerinde Duran Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, Mardin'de 2024 yılında 1 milyon 135 bin araç denetlendiğini ve işlem yapılan araç sayısının 117 bin olarak kaydedildiğini belirtti. Motosikletlerin trafik kazalarındaki etkisine dikkat çekerek, ölümlü kazaların yüzde 33'ünün motosikletten kaynaklandığını vurguladı.

Yerlikaya, "Eğitim ve denetim yan yana duracak, kaza sayılarının düşürülmesi için güçlü bir şekilde çalışacağız" dedi.