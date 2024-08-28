İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk Sporunun Huzuru, Ülkemizin Huzuru İçin Önemli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Spor Güvenliği vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla Türk sporunun önemine dikkat çekti. Toplantı, Polis Müzesi'nde bulunan Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantının Amacı

Yerlikaya, toplantının 81 ilin il spor güvenliği şube müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, müsabaka güvenlik amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldığını belirtti. Bu organizasyon, spor etkinliklerindeki huzuru ve güveni sağlamak, şiddetin önlenmesi ve işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Sporunun Önemi

Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor. Hangi takımı tutarsak tutalım, hangi renklere gönül verirsek verelim, rengimiz her şeyden önce kırmızı beyazdır," ifadelerini kullandı. Toplantı, iki gün boyunca devam edecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Yerlikaya, toplantıda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Yerlikaya, toplantıda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Yerlikaya, toplantıda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Yerlikaya, toplantıda açıklamalarda bulundu.