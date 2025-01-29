İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye, Göç Yönetiminde Model Ülke

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15. Göç Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 9 Aralık 2024 tarihinden bu güne kadar 81 bin 576 Suriyeli’nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi. Göç Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaların önemine dikkat çeken Yerlikaya, bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yerlikaya, göçün küresel bir sorun olduğunun altını çizerken, uluslararası verilerle göç durumunu aktardı. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunuyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği istatistiklerine göre 122 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunduğunu belirterek, bunların çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğunu vurguladı. Türkiye’nin göç yönetiminin, insan haklarına saygılı ve medeniyet değerlerine bağlı bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti.

Suriyelilere kucak açmanın yanı sıra, Türkiye’nin sağladığı desteklerin önemine dikkat çeken Yerlikaya, 2017’den bu yana 821 bin 579 Suriyelinin vatanına geri dönüş yaptığını aktardı. Düzensiz göçle mücadelede, 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen 7 bin 871 operasyon ile 5 bin 164 kişinin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, 81 ilde 270 mobil göç aracı ile sınır dışı mekanizmasının etkinliğini artırdıklarını ifade etti. Mobil araçların, Temmuz 2023'ten bu yana 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptığını ve düzensiz göçmen oranının %74,5'ten %2,8'e düştüğünü vurguladı.

Yerlikaya, Türkiye’nin uluslararası üniversite öğrencileri ve nitelikli uzmanlar için bir çekim merkezi olmasını hedefleyerek, kayıt dışı istihdamı engelleme ve yasal yollarla göçü teşvik etme çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Ayrıca, “Tech Visa” ve “dijital göçebe” vizeleri ile ülkeye nitelikli göçmen çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sonuç olarak, Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde uluslararası bir örnek olduğunu ve bu konudaki mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.