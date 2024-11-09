İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Vurguladı

AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin bağımsızlığı, milletin refahı ve geleceği için zihinlerde yer eden hedefleri açıkladı. Yerlikaya, bu amaçların Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayarak, "Bizim davamız Türkiye’nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınması davasıdır," dedi.

AK Parti'nin Mücadelesi ve Türkiye’nin Güçlenmesi

Bölgedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, yerel ve ulusal düzeydeki gelişmelere değinen Yerlikaya, AK Parti'nin büyük mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha ileriye taşımak için bir arada olduklarını belirtti. Bakan, Türkiye’nin her alanda zirveye ulaşmak için attığı adımlardan söz etti.

"Eğitimde, sağlıkta, savunmada, ulaşımda, ekonomide, tarımda ve sanayide el birliğiyle Türkiye’yi yeniden inşa ettik," ifadesini kullanan Yerlikaya, Türkiye'nin kendi savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterlerini üreten bir ülke haline geldiğini belirtti. Bu bağlamda, son olarak jandarmanın envanterine katılan Gökbey helikopterine dikkat çekti.

Güvenlik Başarıları ve Mücadele

İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı olarak milletin güvenliği ve huzurunu en büyük öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti. Yerlikaya, "Türkiye’nin her bir karış toprağında milletimizin huzurunu korumak için nöbetteyiz" dedi. 2024 yılının ilk on ayına ait güvenlik başarılarını açıklayan Yerlikaya, 10 önemli suçta olay sayılarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştüğünü vurguladı. Aydınlatma oranının ise %97,8’e ulaştığını belirtti.

Ayrıca, bu dönemde otodan hırsızlık ve kapkaç gibi suçların önemli ölçüde azaldığını ve toplamda 752 organize suç örgütünü çökerttiklerini bildirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yerlikaya, gençlerin güçlü Türkiye'de umutla bakacağını ifade ederek, "Hep birlikte Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız. Birlik içinde, beraberlik içinde omuz omuza yürümek zorundayız" dedi. AK Parti'nin millet davası olduğu gerçeğini yineleyerek, bağımsızlığa ve barışa göz dikenlerin tepkilerini asla göz ardı etmeyeceklerini ekledi.

Bakan, kongrenin ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlunu makamında ziyaret etti. Kongrede ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka da katılımcılara hitap etti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hakan Aka yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.