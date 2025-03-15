İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu İmalatından 61 Bin 500 Tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Adana İftarında Uyuşturucu Mücadelesi Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. 4 Haziran 2023'ten itibaren uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişinin tutuklandığını belirtti.

Ramazan Bayramı Öncesi Huzur Mesajı

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Yerlikaya, Ramazan'ın birlik ve beraberlik getirmesi dileğinde bulundu. Tüm katılımcıların ramazanını tebrik eden Yerlikaya, Adana'nın güvenliği için gece gündüz çalışan kahraman polislere teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı İçin Kararlı Çalışma Vurgusu

Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kişiyle cansiperane çalıştıklarını vurguladı. Terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, “940 organize suç örgütünü çökerttik” dedi.

Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyoruz

Uyuşturucu satıcılarıyla amansız bir savaş yürüttüklerini belirten Bakan Yerlikaya, “Bugüne kadar günde ortalama 117 uyuşturucu tacirini tutukluyoruz. Bayramdan sonra da bu mücadelemiz tüm hızıyla sürecek” diye konuştu.

Kanun Gücü ve Adalet Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, “Kanun, nizam ve adalet var. Kötülüklerle mücadelede kararlılığımızdan kimse şüphe etmemeli” diyerek, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

İftar programına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Mersin Valisi Atilla Toros, bazı milletvekilleri ve davetliler de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (solda) tarafından merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (solda) tarafından merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.