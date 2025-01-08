İçişleri Bakanı Yerlikaya, Valiler Buluşması'nda Güçlü Türkiye Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Valiler Buluşması'nda Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda, "Türkiye'yi terörle, kaosla ve vesayetle yıpratmaya çalışanlara karşı elde ettiğimiz her başarı, milletimizin gücünü ve iradesini göstermektedir" dedi. Valilerin, bu mücadelenin en ön saflarında yer aldığını belirten Yerlikaya, onların adalet ve millet aşkıyla görev yaptıklarının altını çizdi.

Egemenlik ve Meclisin Önemi

Yerlikaya, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin tecelli ettiği Meclis'te bulunmanın onurunu yaşadığını ifade etti. TBMM'nin, bir milletin var olma mücadelesini en zor şartlar altında yönettiğini hatırlatan Bakan, Meclis’in sadece Türk milletine değil, tüm mazlum milletlere de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık Ateşinin Yayıldığı Yer

Bakan Yerlikaya konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, kurtuluş planlarının ve bağımsızlık ateşinin Mecliste yayıldığını belirtti. Bu iradenin, Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı günlerden bugüne darbe ve tehditlere karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Yerlikaya, "15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağının ilanıdır" dedi.

Kamu Düzeni ve Huzur

Yerlikaya, valilerin bulundukları şehirlerde devleti temsil ederken, halkın huzuru, kamu düzeni ve güvenliğini sağlama görevini yerine getirdiklerini belirtti. Valilerin görevlerinin, devletle millet arasında güçlü bir bağ kurmak olduğunu belirten İçişleri Bakanı, nihai hedefin "iyi ki valimiz var" dedirtmek olduğunu vurguladı.

Güçlü Türkiye İçin Mücadele

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için canla başla çalıştıklarını belirtti. "Kamu düzeni sadece bir güvenlik meselesi değildir; aynı zamanda milletimizin refahı, huzuru ve geleceği için bir teminattır" diyen Yerlikaya, "Artık bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü bir Türkiye var" ifadesini kullandı. Terörden arındırılmış, güvenliği tesis edilmiş, huzur dolu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.