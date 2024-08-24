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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

Ali Yerlikaya, Van'daki 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısında terörle mücadele ve güvenlik önlemlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:44
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

İçişleri Bakanı Van'da Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bölücü terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarını vurguladı.

Güvenlik Önlemleri ve Başarılar

Yerlikaya, "Bölücü terör örgütleri ile mücadele ederken, ülke içindeki İçişleri Bakanlığı ve dışarıdaki milli savunma birimlerimiz birlikte çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Suç Oranları ve Aydınlatma Başarıları

Van’da, yılbaşından 15 Ağustos’a kadar kişilere karşı işlenen suçlarda %1 civarında bir azalma olduğunu belirten Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise önemli bir düşüş yaşandığını ifade etti. “Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranımız %98,9” dedi.

Özellikle Hırsızlık ile Mücadele

Bakan Yerlikaya, Van'da hırsızlık olaylarının ciddi anlamda azaldığını belirtti. "Oto hırsızlıkları, geçen yıl 42'den, bu yıl 10'a, motosiklet hırsızlıkları ise 18’den 8’e düştü" bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Göçmen Kontrolü

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 372 operasyonda 305 kişinin tutuklandığını kaydetti. Ayrıca, düzensiz göç men edilmesi için alınan tedbirleri belirtirken, "Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 55 bin 363" dedi.

Yatırım Müjdesi

Vanlılara müjde veren Yerlikaya, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden alınan arazinin millet bahçesi yapılacağını duyurdu. "Hem millet bahçesi hem de modern bir valilik binası yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve diğer yetkililer yer aldı.

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