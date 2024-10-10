DOLAR
34,2 0,07%
EURO
37,48 -0,08%
ALTIN
2.885,18 -0,55%
BITCOIN
2.021.383,48 2,18%

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisinin Ailesiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan üniversite öğrencisi için ailesiyle görüştü ve arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:49
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisinin Ailesiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da Kayıp Öğrenci İçin Aileyle Temas Kurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından, öğrencinin babası Nizamettin Kabaiş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arama Çalışmaları ve Destek Mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan Rojin kızımız için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Nizamettin ağabey ve amcasıyla görüştük, duamız ailenizle birlikte tüm milletimize hayırlı haberler vermek." ifadelerini kullandı.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

Yerlikaya, ayrıca, "Valilik ve tüm birimlerimizle cansiperane çalışıyoruz. En kısa zamanda iyi bir haber vermek için gayret sarf ediyoruz." diyerek ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Aileye Destek ve Teşekkür

Yapılan görüşme sonrası Nizamettin Kabaiş, Bakan Yerlikaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ailesinin bu zor süreçte yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, Bakan Yerlikaya, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki Faciası: İki Ölü, İki Tutuklama
2
AB İçişleri Bakanları Toplandı: Şengen ve Sınır Kontrolleri Gündemde
3
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclisten Geçti
4
Ruh Sağlığı: Bireysel Değil, Toplumsal ve Politik Bir Meselesidir
5
TİKA Cezayir'de Geleneksel Bakırcılığa Destek Sağlıyor
6
Şanlıurfa'da Fıstık Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
7
Zorunlu Eğitimin 12. Yılı Değerlendirildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak