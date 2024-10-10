İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisinin Ailesiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da Kayıp Öğrenci İçin Aileyle Temas Kurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından, öğrencinin babası Nizamettin Kabaiş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arama Çalışmaları ve Destek Mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan Rojin kızımız için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Nizamettin ağabey ve amcasıyla görüştük, duamız ailenizle birlikte tüm milletimize hayırlı haberler vermek." ifadelerini kullandı.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

Yerlikaya, ayrıca, "Valilik ve tüm birimlerimizle cansiperane çalışıyoruz. En kısa zamanda iyi bir haber vermek için gayret sarf ediyoruz." diyerek ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Aileye Destek ve Teşekkür

Yapılan görüşme sonrası Nizamettin Kabaiş, Bakan Yerlikaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ailesinin bu zor süreçte yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, Bakan Yerlikaya, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.