İçişleri Bakanı Yerlikaya Van'da

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılım göstermek üzere Van'a gelmiş olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılandı. Geldiği kentte ilk etapta Van Valiliğini ziyarette bulunan Bakan Yerlikaya, burada bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda yer alan Bakan Yerlikaya, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığın Cumhurbaşkanının liderliğinde hiç durmaksızın sürdürüleceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, “Van'ımız sınır gücünden, dış ticaretinden, gerekse buradaki organize sanayinin güçlenmesi noktasında milletvekillerimiz, Valimiz, meslek odalarımızla el birliğiyle çalışacaklardır. Şehrimizde büyük bir uyum var. Bunu görüyoruz ve iftihar ediyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, bütün kurum ve kuruluşları ve güvenlik güçlerimiz, hakeza şehrimizdeki kıymetli vakıf derneklerinde de harika bir uyum var. Allah nazardan saklasın diyoruz” dedi.

“Bayram sevinci acıya dönüşmesin”

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili dolayısıyla yollarda büyük bir trafiğin olduğunu idda eden Yerlikaya, “Yollarda büyük bir trafik var. Hep söylüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Gerek havadan, gerek karadan sayılarını sizlerle bir arada paylaştık. Ama biz şunu söylüyoruz; lütfen trafikte olan vatandaşlarımız, bayram sevincini dikkatsizlik sebebiyle acıya dönüştürmesin. Gözünü yoldan ayırma diyoruz. Sevdiklerinin gözünü yolda bırakma diyoruz. Kazasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden başta Van'ımız olmak üzere, Türkiye'mizin ve İslam coğrafyamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra esnaf ziyaretine geçmeyi başaran Bakan Yerlikaya, burada karşılaştığı vatandaşlar ile bayramlaşarak, şeker ikram etti. Bakan Yerlikaya, esnaf ziyareti sonrası bir çayevine giderek, burada esnafla bir müddet sohbet etti.