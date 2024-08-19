İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni Atananların Kabulünü Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yeni Atananlara Destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız ile bir araya geldi.

Resmi Kabul Töreni

Bakan Yerlikaya, ilgili iki ismi kabul ettiği esnada, her iki yeni atamanın da önemli görevlerde yer alacak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal Medyada Tebrik Mesajı

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Demirtaş ve Ayyıldız'ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Bu destek, yeni atamaların halkın güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.