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İçişleri Bakanı Yerlikaya Yeni Motosikletlerle Güvenliği Artırıyor

Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet güçleri için alınan yeni motosikletlerle deneme turu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:47
İçişleri Bakanı Yerlikaya Yeni Motosikletlerle Güvenliği Artırıyor

Yeni Motosikletler Güvenlik İçin Hizmete Girdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatları için tahsis edilen yeni motosikletleri tanıttı. Bakan Yerlikaya, bu süreçte sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, hizmete alınan 7.204 yeni aracın tanıtım töreni öncesi motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.

Güvenlik Güçlerine Hız ve Etkinlik Kazandıracak

Yenilikçi motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte ve suç ile suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını vurgulayan Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, motosikletle gerçekleştirdiği deneme turunun görüntülerine de yer veren Yerlikaya, yeni araçların güvenlik alanındaki önemine dikkat çekti.

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