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İçişleri Bakanı Yerlikaya Yozgat Valiliği Ziyaretinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliği'ni ziyaret ederek yerel yöneticilerle buluştu ve hizmetleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:46
İçişleri Bakanı Yerlikaya Yozgat Valiliği Ziyaretinde

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yozgat Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya'yı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çeşitli protokol üyeleri karşıladı.

Valilikte İmza ve Bilgi Alımı

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Özkan'dan Yozgat’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin devamında, AK Parti İl Başkanlığına geçti ve burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeni Araçlar ve Hizmetler

Yerlikaya, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İl Özel İdaresi'ne ait yeni araçları inceledikten sonra basın toplantısı düzenledi. Yozgat’ın farklı bölgelerine kırsal hizmetlerin sunulmasında kullanılacak bu araçların tamamen yerli ve milli olduğunu belirtti. Önceki dönemde Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine yaptığı hizmetleri hatırlatan Bakan, 137 milyon lira değerinde 26 yeni araç alındığını ifade etti.

"Vatandaşlarımıza hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, araçların hizmet kalitesini artıracağını vurguladı. Ayrıca, Yozgatlı vatandaşlara selamlarını iletti ve yeni araçların şehrine hayırlı olmasını diledi.

Toplantı ve İletişim

Ziyaretin ardından Bakan Yerlikaya, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

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