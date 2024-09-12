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İçişleri Bakanları Yerlikaya ve Bobojonov İşbirliğini Güçlendirdi

Ali Yerlikaya ve Pulat Bobojonov, Taşkent'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:37
İçişleri Bakanları Yerlikaya ve Bobojonov İşbirliğini Güçlendirdi

İçişleri Bakanları Taşkent'te Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile Taşkent'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptğı paylaşımda, "Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki işbirliği olmak üzere bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim." dedi.

Karşılıklı İşbirliği Vurgusu

İki bakan, ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini artırma konularında önemli adımlar atacaklarını belirtti.

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