İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi: Tartışmalar ve İddialar Gündemde

TBMM'de İçişleri Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesiyle ilgili sıcak tartışmalar yaşanıyor. Milletvekilleri, bakanlığın faaliyetlerine ve uygulamalarına yönelik eleştirilerini dile getiriyor.

CHP’den Sert Eleştiriler

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İçişleri Bakanlığınca Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yaptığı açıklamada, "İmralı'da Belediye Başkanımız Akil insan olarak tavsiye edilmiş... Terörist ilan edilmenin bu kadar kolay olmaması lazım," dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ise kayyum atamalarına dair, "Bu kayyumun ne size ne de bu ülkeye asla yararı yok" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Pozitif Vurgu

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, PKK terör örgütünün 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşadığını belirterek, "Türkiye, FETÖ'sünden PKK'sına kadar hiçbir hain terör örgütüne göz açtırmayacak," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den Uyarılar

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İçişleri Bakanlığı'nın bağımsız çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Uyuşturucu fiyatlarının düşmesi, arz miktarının fazla olduğuna işaret ediyor," dedi.

AK Parti'den Eleştirilere Yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı muhalefet milletvekillerinin iddialarına yanıt verdi ve "Belediye başkanının millet mahkemesine çıkması sorun ama örgüt mahkemesinin hesap sorması sorun değil," dedi.

Kayıplar ve Konteyner Kentler Üzerine Tartışmalar

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konteyner kentlerde yaşayan 220 bine yakın insanın hijyen ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlerde kaybolan kişilerin sayısına dikkat çekerek, "75 kişinin kayıp olduğunu tekrar ediyorum," dedi.

Görüşmeler, Türkiye'nin iç güvenlik politikaları ve yerel yönetim uygulamaları hakkında önemli tartışmalara sahne olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.