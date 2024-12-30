DOLAR
35,3 -0,45%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.963,26 -0,23%
BITCOIN
3.262.722,27 1,47%

İçişleri Bakanlığı 95 Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatı için 95 il planlama uzman yardımcısı alıyor. Başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:38
İçişleri Bakanlığı 95 Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı, 95 Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 95 il planlama uzman yardımcısı alacağını resmen açıkladı. Duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Şartları ve Başvurular

Bakanlığın taşra teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan kadrolara personel istihdam edilecektir. Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) itibarıyla istenilen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuruların alınacağı tarih ise 17-21 Mart 2025 olarak belirlenmiştir. Adaylar, www.icisleri.gov.tr internet sitesinin Duyurular bölümünde yayınlanacak olan İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecektir.

Sınav Tarihleri

Seçim süreci kapsamında, uzman yardımcısı alım sınavı 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'da Öğrencilerle Buluştu
2
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu Verilecek
3
Şırnak’ta Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı
4
Manchester Havalimanı'nda Polis Gözaltı Sırasında Şoke Eden Şiddet Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'Kırgız Markası' Ödülünü Aldı
6
Rusya, Donetsk'teki Novoolenovka'yı Ele Geçirdi
7
Hatay'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi