İçişleri Bakanlığı 95 Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı, 95 Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 95 il planlama uzman yardımcısı alacağını resmen açıkladı. Duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Şartları ve Başvurular

Bakanlığın taşra teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan kadrolara personel istihdam edilecektir. Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) itibarıyla istenilen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuruların alınacağı tarih ise 17-21 Mart 2025 olarak belirlenmiştir. Adaylar, www.icisleri.gov.tr internet sitesinin Duyurular bölümünde yayınlanacak olan İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecektir.

Sınav Tarihleri

Seçim süreci kapsamında, uzman yardımcısı alım sınavı 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.