İçişleri Bakanlığı'ndan 2025-2026 İçin Asayiş ve Trafik Tedbirleri Genelgesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığını, denetim ve eğitimlerin artırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:10
İçişleri Bakanlığı'ndan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Genelge

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığını duyurdu. Yerlikaya, açıklamasını NSosyal hesabından yaptı.

Denetimler ve trafik önlemleri

Genelge kapsamında okul servis araçları, şoförler ve rehber personellere yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi. Yerlikaya, okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerinin görev yapacağını ve yaya geçitleri ile hız kurallarına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı.

Yerlikaya ayrıca, okul servis aracı şoförlerine, rehber personele, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik trafik eğitimlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Eğitim, koordinasyon ve güvenlik toplantıları

Genelgede, valiler ve kaymakamlar başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunlara yönelik güvenlik toplantıları düzenleneceği ifade edildi.

Ayrıca, valiler ve kaymakamlar koordinesinde öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verileceği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele ve çevre denetimleri

Yerlikaya, okul yöneticileri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve velilere özellikle uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirmeler yapılacağını açıkladı. Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edileceği ve internet kafe, oyun salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi.

"Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

