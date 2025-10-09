İçişleri Bakanlığı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine göre bazı illerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:32
İçişleri Bakanlığı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bazı illerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Etki beklenen bölgeler

Bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da lokal kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için de sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlara uyarılar

Bakanlık, halkı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

