ICRC: Kayıplar 5 Yılda Yaklaşık %70 Artarak 284 Bin Kişiye Ulaştı

Çatışma, kitlesel göç ve savaş hukukuna saygı eksikliği kayıpları artırdı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine bildirilen kayıp kişi sayısının son 5 yılda ciddi oranda arttığını bildirdi.

Açıklamada, "Dünya genelinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine kayıp olarak bildirilen kişi sayısı son 5 yılda çoğalan çatışmalar, kitlesel göç ve savaş hukukuna saygının azalması nedeniyle yaklaşık yüzde 70 artarak 284 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

ICRC, ülkeler ve silahlı çatışma taraflarının kaybolmaları önleme, sivilleri ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kişileri koruma ile kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturma konusunda temel sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Ülkelerin kayıp kişi vakalarına nasıl tepki verdiği toplumları şekillendirebilir, barış inşasını, uzlaşmayı ve toplumların iyileşme yeteneğini etkileyebilir." değerlendirmesine yer verildi.

ICRC Genel Direktörü Pierre Krahenbühl ise Sudan'dan Ukrayna'ya, Suriye'den Kolombiya'ya kadar kayıp kişilerin sayısındaki artış eğilimine dikkat çekti.

Krahenbühl, "Kayıp kişi sayısındaki artış, çatışma taraflarının ve onları destekleyenlerin savaş sırasında insanları korumakta başarısız olduklarının çarpıcı bir hatırlatıcısı." görüşünü paylaştı.