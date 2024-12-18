ICYF'nin 20. Yılı İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

20. Yıl Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleşti

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü, İstanbul'daki etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, ICYF Genel Merkezi'nde, gençlik ve spor alanında önemli isimler bir araya geldi.

Önemli Konuklar Katıldı

Etkinliğe, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Kamerun, Sudan, Azerbaycan ve KKTC’den üst düzey temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yöneticileri ve diğer davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ICYF'nın 20 yıllık çalışmalarını tanıtan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Eminoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Eminoğlu, ICYF'nin İİT Gençlik Stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği projeleri takdir ederek, "ICYF, İslam dünyasının gençlerini güçlendirme yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir." dedi. Türkiye'nin ICYF faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayan Eminoğlu, sürdürülebilir kalkınma için gençlerin güçlendirilmesinin kritik önemde olduğunu belirtti.

Eminoğlu, ayrıca, "Türkiye, ICYF'ye maddi ve manevi destek vermeyi taahhüt etmektedir." ifadelerini kullandı.

ICYF, 23 Milyondan Fazla Gence Ulaştı

ICYF Başkanı Taha Ayhan, etkinliğin tarihi bir anlam taşıdığını ifade ederek, geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini aktardı. Türkiye’nin ICYF Sekretaryasına büyük destek verdiğinin yanı sıra Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a da teşekkür etti.

Ayhan, "2004'ten bu yana ICYF, İİT üyesi ülkelerde gençlerin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar 200’den fazla üniversiteyle işbirliği yaparak gençlerin kapasitesini geliştirdik." dedi. ICYF Online Akademi'nin lansmanı ise programın önemli bir parçası oldu.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Ayhan, 2025'te gençlerin liderlik becerilerini geliştirmek için yeni modüller sunulacağını belirtti. Ayrıca, 2019'dan itibaren 13 ülkede başlattıkları programlarla 2.8 milyon genci dahil ettiklerini vurguladı. Toplamda 23 milyondan fazla gence ulaşmayı başardıklarını ifade etti.

2024 yılında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Ulusal Programı’nın 10'uncu kez düzenleneceği bildirilirken, 2025 yılı için Marakeş daveti heyecanla duyuruldu.

Uluslararası Destek Mesajları

İran Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Ali Reza Rahimi, gençlere yatırım yapmanın önemine dikkat çekerek, "Geleceğe inanıyoruz, yeni nesil liderler dünyayı daha iyi hale getirecek." dedi.

Konuşmaların ardından, ICYF Online Akademi'nin lansmanı için kurdele kesildi ve ICYF ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

⁠İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ICYF Genel Merkezi'ndeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

⁠İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ICYF Genel Merkezi'ndeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.