Idaho'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Idaho'da buzlu gölete düşen helikopterde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:26
Idaho'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Idaho'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen talihsiz bir kazada, bir helikopterin buz tutmuş Ririe Göleti'ne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Bonneville Bölgesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, acil durum ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Helikopterdeki iki kişi arasında birinin öldüğü, diğerinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın ardından, kazanın nedeninin belirlenmesi için Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) işbirliğinde detaylı bir araştırma başlatıldığı belirtildi.

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