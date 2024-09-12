İdare Mahkemesi'nde LGS Sorusu İtirazı

Mahkeme, LGS Sorusu İtirazını İnceledi

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bir sorunun cevabının değiştirilmesi talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Sınav Sorusu Üzerine İtiraz

İstanbul'da ikamet eden Ali Taha Genç isimli 8. sınıf öğrencisi, 2 Haziran 2024 tarihinde katıldığı LGS sınavında, Fen Bilgisi alanında yer alan 13. sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yanlış olarak açıklandığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Bakanlığın Savunması ve Bilirkişi Raporu

MEB, soruya ait bilimsel inceleme raporlarını sunarak, sorunun herhangi bir ölçme ve değerlendirme hatası taşımadığını belirtti. Raporda, C seçeneğinin doğru cevap olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumda "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Davacı Öğrencinin Ebeveyninin Açıklamaları