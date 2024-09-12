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İdare Mahkemesi'nde LGS Sorusu İtirazı

İdare Mahkemesi, LGS sınavına dayanarak açılan bir davayı görüşüp, sorunun iptali ile ilgili karar verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:42
İdare Mahkemesi'nde LGS Sorusu İtirazı

Mahkeme, LGS Sorusu İtirazını İnceledi

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bir sorunun cevabının değiştirilmesi talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Sınav Sorusu Üzerine İtiraz

İstanbul'da ikamet eden Ali Taha Genç isimli 8. sınıf öğrencisi, 2 Haziran 2024 tarihinde katıldığı LGS sınavında, Fen Bilgisi alanında yer alan 13. sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yanlış olarak açıklandığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Bakanlığın Savunması ve Bilirkişi Raporu

MEB, soruya ait bilimsel inceleme raporlarını sunarak, sorunun herhangi bir ölçme ve değerlendirme hatası taşımadığını belirtti. Raporda, C seçeneğinin doğru cevap olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumda "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Davacı Öğrencinin Ebeveyninin Açıklamaları

Davacı öğrencinin babası Avukat Aziz Genç, konu hakkında yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını yetersiz bulduklarını ifade etti. "Sorunun iptal edilmesi kafamızı karıştırıyor. A şıkkının doğru kabul edilmesi gerekir,"

Davanın Geçmişi ve Öğrencinin Durumu

Ali Taha Genç'in, LGS sınavı öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçtiği belirtildi. Dilekçede, MEB'in yanıtları doğrultusunda, sıralama ve yerleşim sonuçlarının etkilenebileceği vurgulandı.

Sınavda danışılan sorunun doğru yanıtının C şıkkı olarak ilan edildiği, ancak davacı tarafın A şıkkının doğru olduğu yönündeki iddiaları, mahkeme sürecinin gelişimine oldukça etkili oldu.

Mahkeme Kararı ve Gelecek İtirazlar

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 9 Eylül tarihinde aldığı kararı, tarafların itirazlarına açık tutarak, temyiz süreci hakkında bilgi verdi. Davayı sürdüren aile, sorunun çözümünün davalarının sonuçlanmasından bağımsız bir etki yarattığını belirtiyor.

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