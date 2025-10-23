İDDEF Gazze'de Yardımlarını Aralıksız Sürdürüyor: 500 Gıda Kolisi ve Günlük 3 Bin Sıcak Yemek

İDDEF, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kesintisiz insani yardım sağlıyor; Deyr el-Belah'da 500 gıda kolisi dağıtıldı, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek veriliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:18
İDDEF Gazze'de Yardımlarını Aralıksız Sürdürüyor: 500 Gıda Kolisi ve Günlük 3 Bin Sıcak Yemek

İDDEF Gazze'de Yardımlarını Aralıksız Sürdürüyor

Acil yardım seferberliğiyle temel ihtiyaçlar karşılanıyor

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından, insani yardımlarını hız kesmeden sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bölgede yaşayan Filistinli ailelere yönelik destek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İDDEF, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kesintisiz insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Ateşkesle birlikte bölgedeki faaliyetlerini artıran federasyon, gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketleri dağıtımı yaparak zarar gören ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Son dönemde Gazze'nin merkezi Deyr el-Belah bölgesinde gerçekleştirilen dağıtımlarda 500 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca ekipler, bölgede her gün 3 bin kişiye sıcak yemek verme faaliyetini sürdürüyor.

Gıda kolileri, temiz su ve sıcak yemek dağıtımlarıyla, soykırımın yıkıcı etkileri altında yaşam mücadelesi veren ailelere acil destek sağlanıyor. İDDEF yetkilileri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve ihtiyaçların karşılanması için seferberliğin süreceğini belirtiyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnsana Değer...

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketlerini Filistinli ailelere ulaştırıyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnsana Değer...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da 105 bin 279 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 5 Gözaltı
2
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
3
Tunç: Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim‑Savcı Yardımcılığıyla Yargıda Kaliteyi Artıracağız
4
Marmara'da Eylül Yağışları %65 Azaldı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 Yılın En Düşüğünde
5
Kastamonu'da Kırık Far İziyle Minibüs Sürücüsü Tutuklandı
6
Adana'da Otomobilde Ölü Bulunan İlyas Ünalan Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
7
Türkiye-Afrika Yatırımları: Afrikalı İş İnsanlarından Türk Yatırımcılara Çağrı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde