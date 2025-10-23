İDDEF Gazze'de Yardımlarını Aralıksız Sürdürüyor: 500 Gıda Kolisi ve Günlük 3 Bin Sıcak Yemek

İDDEF Gazze'de Yardımlarını Aralıksız Sürdürüyor

Acil yardım seferberliğiyle temel ihtiyaçlar karşılanıyor

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından, insani yardımlarını hız kesmeden sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bölgede yaşayan Filistinli ailelere yönelik destek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İDDEF, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kesintisiz insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Ateşkesle birlikte bölgedeki faaliyetlerini artıran federasyon, gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketleri dağıtımı yaparak zarar gören ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Son dönemde Gazze'nin merkezi Deyr el-Belah bölgesinde gerçekleştirilen dağıtımlarda 500 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca ekipler, bölgede her gün 3 bin kişiye sıcak yemek verme faaliyetini sürdürüyor.

Gıda kolileri, temiz su ve sıcak yemek dağıtımlarıyla, soykırımın yıkıcı etkileri altında yaşam mücadelesi veren ailelere acil destek sağlanıyor. İDDEF yetkilileri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve ihtiyaçların karşılanması için seferberliğin süreceğini belirtiyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketlerini Filistinli ailelere ulaştırıyor.