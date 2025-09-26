İddia: ABD, Gazze Yönetimini Geçici Olarak Tony Blair'e Vermeyi Planlıyor

Habere göre ABD, Gazze yönetimini geçici olarak Tony Blair'e devretmeyi öngören bir plan üzerinde çalışıyor; plan BMGK yetkisiyle uluslararası bir otorite öngörüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:19
Haaretz kaynaklı haber, Washington'un savaş sonrası için alternatif bir plan üzerinde çalıştığını öne sürüyor

Haaretz gazetesinin İsrailli ve Arap kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi için farklı bir yönetim modeli üzerinde çalışıyor.

Haberde, ilk aşamada Filistin yönetimi'nin dahil edilmediği bir planın gündemde olduğu; Beyaz Saray'ın, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze için geçici bir yapı oluşturmayı ve bunun başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in getirilmesini öngördüğü iddia ediliyor.

İsrailli bir kaynak, planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklendiğini ve bazı İsrailli yetkililerin itiraz etmediğini belirtiyor. Aynı kaynak, Gazze'ye uluslararası bir gücün konuşlandırılmasının amaçlandığını ifade ediyor.

Arap kaynak ise planın Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimini birkaç yıl boyunca denetleyecek bir uluslararası otorite kurulmasını; bu otoritenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nden yetki alacağını, faaliyetlerini Filistin yönetimi ile koordine edeceğini ve daha sonra Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devredeceğini aktardı.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Gazze'nin doğrudan Filistin yönetimine devrine karşı çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, haberde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arap ve Müslüman liderlerle düzenlenen toplantıda savaş sonrası için bir Gazze planı sunduğu; bu planın aynı zamanda İsrail-Filistin diyaloğunu içerdiği öne sürüldü.

