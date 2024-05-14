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İddialarda adı geçen ve açığa alınan 3 üst düzey Emniyet görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada adı geçen ve açığa alınan 3 üst düzey Emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:14
İddialarda adı geçen ve açığa alınan 3 üst düzey Emniyet görevlisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmasında adı geçen ve açığa alınmış olan 3 üst düzey Emniyet görevlisinin gözaltına alınmış olduğu duyuruldu.

Gözaltına alınan isimler arasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı. İsimlerin Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmış olduğu ifade edildi.

Bahsi geçen 3 üst düzey emniyet görevlisi için “suç işlemek konusunda anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma”, “suçluyu kayırma”, “görev sırrını açıklama”, “gizliliğin ihlali” gibi suçlamalar bulunuyor.

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