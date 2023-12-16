IDF'nin öldürdüğü İsrailli rehinelere ilişkin gelen ayrıntılar İsrail'i ayağa kaldırdı

İsrail güçlerinin Hamas'ın elinde tutulan 3 İsrailli rehineyi öldürdüğü haberi kendi ülkesinde kaosa neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden olaya ilişkin yapılan açıklama, "Şucaiyye’deki çatışma sırasında IDF, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı, sonuç olarak ateş açtı ve rehineler öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin yapılan soruşturmada ortaya çıkan detaylar İsrail halkının kanını dolduracak nitelikte. Alınan bilgilere göre İsrailli bir asker 7 Ekim'de Hamas'ın kaçırdığı rehinler İsrail güçlerine teslim edildiğinde gömleksiz oldukları ve ellerinde beyaz bayrak bulunduğunu söyledi.

Kendilerine yönelik ateş açan İsrail askerlerinin saldırısından iki rehine kaçmayı başardı. Bir rehine ise yakındaki binaya saklandı ve askerlerden İbranice yardım istedi ancak saklandığı bina içerisinde askerler tarafından öldürüldü.

Askerlerin kendi vatandaşlarını öldürmesi ise İsrail'de yapılan protestoların şiddetini artırdı.