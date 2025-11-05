İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde, muhtar Mehmet Nuri Genç öncülüğünde toprakla buluşturulan 13 bin fıstık ağacında hasat başladı. Bu yıl zeytin ve buğday verimi düşük kalırken fıstık rekoltesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Devlet desteğiyle kurulan bahçeler köy ekonomisini canlandırdı

Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle oluşturulan fıstık bahçeleri, köylere yeni bir gelir kapısı açtı. Muhtar Mehmet Nuri Genç İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada: "Şuanda içerisinde bulunduğumuz bahçe, bir fıstık bahçesidir. Bu bahçeyi Kırsal Kalkınma Projesi ile yüzde 50 hibeyle oluşturduk. Birkaç yıl oldu verim alıyoruz. Şuanda köyde 13 bin fıstık ağacı mevcut. Bunların tamamı projeler kapsamında devlet desteğiyle yapıldı. Bu sene de diğer ürünlere nazaran fıstık daha iyiydi. Çünkü çiçeklenme dönemi dona gelmedi"

Artan verim ve bölgesel yayılma

Genç, bu yılki verimin geçen yıla göre belirgin şekilde arttığını belirterek: "5 Nisan’dan 20 Nisan’a kadar çiçeklenme ve döllenme dönemi vardı. Buda değişik türlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu sene aldığımız verim iyi. Geçtiğimiz seneye nazaran çok daha iyi diyebiliriz"

Fıstığın daha dayanıklı ve getirisi yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Genç, "Burada fıstık çok önemli katma değeri yüksek olan bir üründür. Şuanda Siirt’te, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da çok geniş alanlara fıstık ekilmiş. Ancak benim de öncülük ettiğim İdil’de ve çevre ilçelerimizde de koordineli olduğumuz çiftçilerimizle birlikte İdil’de fıstıkçılığı geliştirmeye çalışıyoruz"

Köyde başlatılan girişim kısa sürede çevre köylere de örnek oldu. Genç, "Şuan da sadece Kurtuluş köyünde 13 bin fıstık ağacımız var. İnşallah bölgenin tarıma elverişsiz olan, meyilli, geçirgen ve kırsal alanlarında fıstıkçıklığın geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Yeni umut: Fıstık

Köylüler fıstığın bölge ekonomisini canlandırdığı konusunda hemfikir. Genç, "İdil’in toprakları artık boş kalmayacak. Fıstık, çiftçimizin alın terini karşılayan, sürdürülebilir bir gelir kaynağı haline geldi. Bizim hedefimiz, sadece Kurtuluş köyünde değil, tüm İdil genelinde fıstık üretimini yaygınlaştırmak"

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle zeytin ve buğdayda verim alamadıklarını belirten Genç, "Tarım ürünlerini ekiyoruz ama örneğin zeytin ve buğdaydan sıfır verim aldık. Buna karşılık fıstıktan nispeten bazı masraflarımızı çıkaracak bir gelir elde ettik. Bu da bizi umutlandırdı. Artık birçok üreticimiz bu alana yönelmeye başladı"

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNE BAĞLI KURTULUŞ KÖYÜ’NDE MUHTAR MEHMET NURİ GENÇ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE 13 BİN FISTIK AĞACI TOPRAKLA BULUŞTU. BU YIL ZEYTİN VE BUĞDAY HASADI KÖYLÜLERİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAZKEN FISTIK REKOLTESİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ÇIKTI.