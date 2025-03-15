İdlib'de Devrim Kutlamaları: 14. Yıl Dönümü Coşkuyla İfade Edildi

İdlib'de, Suriye devriminin 14. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Binlerce kişi özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:01
İdlib'de Devrim Kutlamaları: 14. Yıl Dönümü Coşkuyla İfade Edildi

İdlib'de Devrim Kutlamaları Başladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, devrimin başlamasının 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Uluslararası baskılara rağmen, halk, devrik Baas rejimine karşı başlattığı mücadeleyi hatırlamak ve kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yüzlerce Kişi Katıldı

İdlib'in kırsal bölgelerinden kente gelen yüzlerce kişi, kutlamalara katıldı. Eylemciler, devrim bayrakları taşıyarak ve sloganlar atarak toplumsal dayanışmalarını gösterdiler.

Katılımcıların Mesajları Dikkat Çekti

Kutlamalara katılan Neval Ruval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Suriye halkına yönelik 50 yıllık zulüm ve istibdatın sona erdiğini” ifade etti. Devrimin zafer kazanacağına inandığını belirten Ruval, “Devrimimize hedeflerimizi gerçekleştirene kadar devam edeceğiz. Bu rejimi devirdik ve suçlu rejimin tüm sembollerini, Beşar ve tüm destekçilerini, uluslararası mahkemelerde yargılayana kadar durmayacağız.” dedi.

Bir diğer katılımcı Rıdvan Atraş ise, “Bizim istediğimiz yeni özgür Suriye. Tüm vatandaşların adalet içinde özgürlük hakkına sahip olduğu bir Suriye.” sözleriyle toplumsal adalet taleplerini dile getirdi.

Devrim ve Sonrası

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başlamıştı. Bu dönemde, Esed rejimi, reform talepleriyle sokaklara dökülen vatandaşlara baskı ve zulümle karşılık vererek, barışçıl gösterilerin güvenlik güçleri tarafından bastırılması sonucunda ülkeyi iç savaşa sürükledi.

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