İdlib'de Esed Rejiminin Saldırısı: 1 Ölü, 9 Yaralı

İdlib'de Saldırı

Suriye'de Beşşar Esed'in hükûmeti, İdlib bölgesine karadan karaya atış yapılabilen silahlarla bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybederken, 9 sivil de yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Serakib ilçesinde meydana geldi. Esed rejimi ve İran destekli gruplar, Taftanaz beldesine yönelik saldırıda bulundu. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaralılar derhal çevredeki hastanelere sevk edildi.

İdlib'deki Siyasi Durum

2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleştirilen Astana toplantısı sonucunda, Suriye yönetiminin denetimindeki bölgelerde 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı alınmıştı. Ancak Esed rejimi, bu karara rağmen saldırılara devam ederek bu dört bölgeden üçünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Eylül 2018'de Türkiye ile Rusya arasında yapılan ateşkes mutabakatı, saldırıların durdurulmasına yönelik bir adım olmasına rağmen, Mayıs 2019'da yeni saldırılar başladı. 5 Mart 2020'de sağlanan mutabakatla ateşkes büyük ölçüde korunmasına karşın, şiddet olayları sürmektedir. 2017-2020 yılları arasında ki saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon insan, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.