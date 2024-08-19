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İdlib'de Esed Rejiminin Saldırısı: 2 Sivil Yaralandı

İdlib'de Esed rejiminin insani yardım derneği deposuna düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 01:09
İdlib'de Esed Rejiminin Saldırısı: 2 Sivil Yaralandı

İdlib'de Esed Rejiminin Yeni Saldırısı

Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi, İdlib ilinde bulunan Suriye Relief insani yardım derneğine ait depoya yönelik bir saldırı düzenledi. Olayda, karadan karaya atış yapılan silahlar kullanıldı ve sonuç olarak 2 sivil yaralandı.

Saldırının Ayrıntıları

Serakib ilçesi çevresinde konuşlanan Esed rejimi ve İran destekli yabancı grupların gerçekleştirdiği bu saldırıyla ilgili olarak, Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) tarafından edinilen bilgilere göre, yaralanan 2 sivil, acil olarak çevredeki bir hastaneye sevk edildi.

İdlib'deki Genel Durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017 yılında düzenlenen Astana görüşmelerinde Suriye’nin yönetim kontrolü altında olmayan alanlarında 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı almıştı. Ancak bu kararın ardından, Şam yönetimi, İran destekli gruplar ve Rusya saldırılarına ara vermeden devam etti ve bu süreçte 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile yapılan ek bir mutabakatla ateşkesi güçlendirmeye çalıştı. Ancak Mayıs 2019'dan itibaren saldırılar tekrar artış gösterdi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de vardığı mutabakat sonrasında ateşkes büyük ölçüde sürdürülse de, 2017-2020 yılları arasında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani...

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırı sonucu bölgedeki yapılar ve araçlar hasar gördü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani...

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırı sonucu bölgedeki yapılar ve araçlar hasar gördü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani...

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırı sonucu bölgedeki yapılar ve araçlar hasar gördü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani...

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırı sonucu bölgedeki yapılar ve araçlar hasar gördü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani...

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki yerel derneklerden Suriye Relief adlı insani yardım derneğinin deposuna karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırı sonucu bölgedeki yapılar ve araçlar hasar gördü.

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