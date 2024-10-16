DOLAR
34,18 0,12%
EURO
37,18 0,29%
ALTIN
2.946,26 -0,62%
BITCOIN
2.309.072,55 -1,31%

İdlib'de Rus Hava Saldırıları Yoğunlaşıyor

Rus savaş uçakları, İdlib'de üç günde 27 noktayı hedef aldı, sivil kayıplar arttı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:42
İdlib'de Rus Hava Saldırıları Yoğunlaşıyor

Rusya'nın İdlib Hava Saldırıları

Son günlerde artan hava saldırıları ile dikkat çeken Rusya, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik saldırılarını hızlandırdı. Özel olarak, 14-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 27 ayrı nokta hedef alındı.

Saldırıların Detayları

Uçak Gözlemevi'nden edinilen bilgilere göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in Besnkul, Cuzef, Kibeyne Tepeleri, Betinte, Şeyh Bahir, Ruveyse, Kafriden, Aynl el-Zarka, Kerkur, Arapsaid ve Bara bölgelerinde, rejim karşıtı olan HTŞ’ye ait 26 noktayı vurdu. Ayrıca, Aynl el-Zarka köyündeki elektrik dağıtım merkezi de saldırıya maruz kaldı.

Sivil Kayıplar ve Durum

Öte yandan, Beşşar Esed rejiminin Halep'in batısındaki Etarib ilçesi ve İdlib'in güneyindeki Maarbellit köylerine düzenlediği saldırılarda, bir çocuk dahil olmak üzere iki sivil hayatını kaybederken, sekiz sivil de yaralandı.

Uluslararası Tepkiler ve Geçmiş Olaylar

Türkiye, Rusya ve İran, 2017 yılında Suriye'deki savaşın durumu ile ilgili Astana toplantısında gerginliği azaltıcı dört bölge oluşturma kararı almışlardı. Ancak, Şam yönetimi, İran destekli gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucunda üç bölge ele geçirildi ve İdlib'e saldırılar yoğunlaştı.

Türkiye, Eylül 2018 tarihinde Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için yeni bir mutabakat sağlasa da, Mayıs 2019'dan itibaren saldırılar artış göstermişti. 5 Mart 2020'de varılan yeni mutabakat ile ateşkes büyük ölçüde korunmakta, ancak Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
3
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
4
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
5
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi
7
Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı