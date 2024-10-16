İdlib'de Rus Hava Saldırıları Yoğunlaşıyor

Rusya'nın İdlib Hava Saldırıları

Son günlerde artan hava saldırıları ile dikkat çeken Rusya, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik saldırılarını hızlandırdı. Özel olarak, 14-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 27 ayrı nokta hedef alındı.

Saldırıların Detayları

Uçak Gözlemevi'nden edinilen bilgilere göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in Besnkul, Cuzef, Kibeyne Tepeleri, Betinte, Şeyh Bahir, Ruveyse, Kafriden, Aynl el-Zarka, Kerkur, Arapsaid ve Bara bölgelerinde, rejim karşıtı olan HTŞ’ye ait 26 noktayı vurdu. Ayrıca, Aynl el-Zarka köyündeki elektrik dağıtım merkezi de saldırıya maruz kaldı.

Sivil Kayıplar ve Durum

Öte yandan, Beşşar Esed rejiminin Halep'in batısındaki Etarib ilçesi ve İdlib'in güneyindeki Maarbellit köylerine düzenlediği saldırılarda, bir çocuk dahil olmak üzere iki sivil hayatını kaybederken, sekiz sivil de yaralandı.

Uluslararası Tepkiler ve Geçmiş Olaylar

Türkiye, Rusya ve İran, 2017 yılında Suriye'deki savaşın durumu ile ilgili Astana toplantısında gerginliği azaltıcı dört bölge oluşturma kararı almışlardı. Ancak, Şam yönetimi, İran destekli gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucunda üç bölge ele geçirildi ve İdlib'e saldırılar yoğunlaştı.

Türkiye, Eylül 2018 tarihinde Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için yeni bir mutabakat sağlasa da, Mayıs 2019'dan itibaren saldırılar artış göstermişti. 5 Mart 2020'de varılan yeni mutabakat ile ateşkes büyük ölçüde korunmakta, ancak Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.