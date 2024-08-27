İdlib'de Uluslararası Paralimpik Etkinlikler Başladı

İdlib'de Paralimpik Oyunlar Coşkuyla Başladı

İdlib, Suriye'nin kuzeybatısında, iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik düzenlenen paralimpik oyunlarla sporla buluşuyor. Bu etkinlikler, 2024 Paralimpik Oyunları'nın Paris'te yapılacak olmasından esinlenerek hazırlandı.

Etkinliklerin Hedefi: İyileşme ve Topluma Kazandırma

Menekşe Derneği Program Direktörü İbrahim Sermini, etkinlik hakkında bilgi vererek, "14 bireysel ve takım sporu oyunu gerçekleştirilecek. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 333 sporcumuz şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarışmalar, farklı salonlarda 10 gün boyunca sürecek," dedi.

Sermini, katılımcıların çoğunluğunun savaşta yaralanmış engelli bireylerden oluştuğunu belirtirken, "Amacımız, bu bireylerin gerçek kahramanlar olduklarını, zorlukların üstesinden gelebilecek yetenekleri olduğunu ve umut yaratabileceklerini göstermektir," şeklinde ekledi.

Engelli Sporcular Yeteneklerini Sergiliyor

İdlib'deki paralimpik oyunlarının gözetmeni Udey Osman, 13 yıllık bir iç savaşın ardından bu etkinliğin engelli bireyler için bir umut ışığı olduğunu vurguladı: "Sürekli göç ve uluslararası yardım eksikliği nedeniyle spordan mahrum kalan engelli bireylerimizin sesi olmak istedik."

Ayrıca, yüksek lisans öğrencisi ve gözleri görmeyen bir paralimpik antrenör olan Muhammed Matuk, "Engelli bireylere golbol ve masa tenisi gibi spor dallarında eğitim veriyorum. Fiziksel ve zihinsel açıdan güçlü bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu. Matuk, düzenlenen paralimpik oyunlarının kendileri için bir hayal olduğunu ve Menekşe Derneği sayesinde bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı. İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.