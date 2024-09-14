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İdlib Sağlık Sektörü Büyük Tehlikede

İdlib'de BM desteğinin azalmasıyla sağlık hizmetleri tehlikeye girdi, salgın riski arttı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:05
İdlib Sağlık Sektörü Büyük Tehlikede

İdlib Sağlık Sektörü Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İdlib'deki sağlık hizmetleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğinin azalması nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya. 2024’ün ilk aylarından itibaren, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlanan maddi ve lojistik destek azaltıldı.

Büyük Ekonomik Zorluklar

Haziran 2024 itibarıyla, maddi destek alamayan hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısı 100'ü buldu. BM'nin aracı kurumları sayesinde ayakta kalan sağlık kuruluşları giderek zor günler geçiriyor. İdlib Sağlık Müdürü Züheyir Harrat, AA muhabirine verdiği demeçte, "40 sağlık kuruluşu, BM desteğinden yararlanamamaktadır. Bu durum sağlık sektöründe büyük sorunlara yol açıyor" şeklinde konuştu.

Depremin Getirdiği Zorluklar

Harrat, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından sağlık sektöründeki sorunların arttığını ifade etti. "Devam eden maddi destek eksikliği ve deprem sonrası hasarlar, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor," dedi.

Hastanelerdeki Durum

Bab el-Hava, El-Eml Ortopedik, Kafr Taharim, Şam Cerrahi, Şafak Cerrahi ve Selkin hastaneleri, destek almadan yalnızca acil düzeyde sağlık hizmeti veriyor. Harrat, "Bu hizmetlerin durması salgın hastalıkları riskini artıracak," uyarısında bulundu.

Yardım Arayışları

Körfez ülkeleri ve Avrupa'daki destekçilerle işbirliği içinde, bazı önemli sağlık tesislerine yeniden destek sağlandığını ifade eden Harrat, "Sürdürülebilir çözümler bulmaya odaklanıyoruz. Tüm ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz," dedi.

Hastalar Tehlikede

Diyaliz tedavisi gören Eyman Kayyal, desteklerin kesilmesinin kendileri için büyük zorluklar yarattığını belirtti. "Hastanelere destek verilmezse, hastalar nereye gidecek? Bu hastalık çok zor, diyaliz olmadan yaşayamayız," dedi.

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İdlib Sağlık Sektörü Büyük Tehlikede

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