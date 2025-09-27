İdlib Yeniden İmar Kampanyasına 208 Milyon Dolardan Fazla Bağış

İdlib'in yeniden imarı için başlatılan 'İdlib'e Vefa' kampanyası 208 milyon dolardan fazla bağış topladı; fonlar barınma, eğitim, sağlık ve altyapıya yönlendirilecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 02:26
İdlib Yeniden İmar Kampanyasına 208 Milyon Dolardan Fazla Bağış

İdlib Yeniden İmar Kampanyasında 208 Milyon Dolardan Fazla Bağış Toplandı

İdlib ilinin yeniden imarı için başlatılan kampanyada şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı. Kampanya, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Kampanyanın hedefleri

İdlib Valiliği himayesinde yürütülen "İdlib'e Vefa" kampanyasından elde edilecek bağışlar barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kampanya, hem acil ihtiyaçlara yanıt vermeyi hem de uzun vadeli kalkınma projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik ve liderin mesajı

İdlib'deki stadyumda düzenlenen etkinlik geniş ilgi gördü. Etkinliğe Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara de katıldı. Törende konuşan Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarındaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kaydetti: "Kopan bağlarımızı yeniden kurduk, çok şey sunabileceğimizi ispatladık. Allah'ın izniyle ülkemizi yeniden inşa etmeye gücümüz var."

Şara ayrıca toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek bölünme çağrılarını reddettiklerini vurguladı.

İdlib'in mevcut durumu

İdlib, iç savaşta devrik Baas rejimi güçlerince en çok hedef alınan bölgeler arasında yer aldı. Bölgenin altyapı ve üstyapısı ciddi zarar gördü ve kapsamlı bir yeniden imar sürecine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca İdlib, iç savaş nedeniyle ülkenin birçok bölgesinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca sivile kucak açmış durumda.

Diğer illerdeki bağış kampanyaları

Daha önce Suriye’nin çeşitli illerinde düzenlenen bağış etkinliklerinde de önemli miktarlar toplandı: Şam'da 70 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar ve Humus'ta 24 milyon dolar bağış sağlanmıştı. Bu gelişmeler, ülke genelinde yeniden imar ve kalkınma çabalarının paralel yürüdüğünü gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek: Faiz Artışı Deprem Borçlanmasından Kaynaklanıyor
2
BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a Yaptırım Erteleme Taslağı Veto Edildi
3
DSÖ: Gazze'de Durum Endişe Verici — Tedros'tan Ateşkes Çağrısı
4
MSF Gazze'de Faaliyetlerini Durdurdu: İsrail Saldırıları Güvenlik Endişesi Yarattı
5
Eskişehir 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 'Altın Halkası' Olacak — Fatih Dönmez
6
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı