İdlib Yeniden İmar Kampanyasına 208 Milyon Dolardan Fazla Bağış

İdlib Yeniden İmar Kampanyasında 208 Milyon Dolardan Fazla Bağış Toplandı

İdlib ilinin yeniden imarı için başlatılan kampanyada şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı. Kampanya, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Kampanyanın hedefleri

İdlib Valiliği himayesinde yürütülen "İdlib'e Vefa" kampanyasından elde edilecek bağışlar barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kampanya, hem acil ihtiyaçlara yanıt vermeyi hem de uzun vadeli kalkınma projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik ve liderin mesajı

İdlib'deki stadyumda düzenlenen etkinlik geniş ilgi gördü. Etkinliğe Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara de katıldı. Törende konuşan Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarındaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kaydetti: "Kopan bağlarımızı yeniden kurduk, çok şey sunabileceğimizi ispatladık. Allah'ın izniyle ülkemizi yeniden inşa etmeye gücümüz var."

Şara ayrıca toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek bölünme çağrılarını reddettiklerini vurguladı.

İdlib'in mevcut durumu

İdlib, iç savaşta devrik Baas rejimi güçlerince en çok hedef alınan bölgeler arasında yer aldı. Bölgenin altyapı ve üstyapısı ciddi zarar gördü ve kapsamlı bir yeniden imar sürecine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca İdlib, iç savaş nedeniyle ülkenin birçok bölgesinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca sivile kucak açmış durumda.

Diğer illerdeki bağış kampanyaları

Daha önce Suriye’nin çeşitli illerinde düzenlenen bağış etkinliklerinde de önemli miktarlar toplandı: Şam'da 70 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar ve Humus'ta 24 milyon dolar bağış sağlanmıştı. Bu gelişmeler, ülke genelinde yeniden imar ve kalkınma çabalarının paralel yürüdüğünü gösteriyor.