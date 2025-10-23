İDOB, Ricardo Amarante Koreografisiyle 'Kuğu Gölü'nü AKM'de Sahneliyor

Prömiyer bugün Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda

Çaykovski'nin bestesiyle sahnelenecek "Kuğu Gölü", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Ricardo Amarante koreografisiyle yeniden izleyiciyle buluşuyor. Eserin prömiyeri bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

İDOB Orkestrası bu prodüksiyonda İbrahim Yazıcı yönetiminde sahne alacak. Dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne üstlendi.

Yönetimden ve prodüksiyondan değerlendirmeler

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, AKM'nin yeni binasında sergilenecek ilk "Kuğu Gölü" prodüksiyonu olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Akgün, "Uluslararası düzeyde otoritelerin de çok olumlu karşıladığı Romeo ve Juliet prodüksiyonundan sonra Kuğu Gölü başyapıtını repertuvarımıza eklemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Akgün, topluluğun yoğun hazırlık sürecine dikkat çekerek, "Atölyelerimizin gerçekleştirdiği fon çalışmaları, resim, heykel, dekor, kostüm, aksesuar detayları ve dramaturjiyle birleşmeleri... Bunlar bizim için gerçekten tiyatro etiğine sadık kalarak ürettiğimiz ve gurur vesilesi olan vitrinimize gururla koyduğumuz üretimlerdir. O yüzden bu tür başyapıtların niteliğinin daha da artarak devam etmesi çok önemli. Hepimiz bir şekilde ülkemizin kültür ve sanat yaşamına AKM vitriniyle katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Başrollerden sahne ve rol hazırlıkları

Prens Siegfried rolünü canlandıran Batur Büklü, eserin kendisi için çok heyecan verici olduğunu, çocukluğundan beri farklı versiyonlarını izlediğini söyledi. Büklü, rolüne hazırlanırken birçok farklı yorumu incelediğini, hoşuna giden bakış, kol hareketi ve ifadeleri bir araya getirerek kendi prensini oluşturduğunu aktardı.

Büklü, rolü çalışırken Ricardo Amarante'nin katkılarını vurgulayarak, "Çok köklü bir eser. 1877 yılında Bolşoy Balesi'nde ilk sergileniyor. O dönemden günümüze kadar onlarca prens geldi geçti. Ben de iyi örneklerle kendi prensimi oluşturdum... Şu anda bunun bir parçasıyım. Ailem bunun için çok mutlu. Beni prömiyerde izleyecekler. Benim için inanılmaz gurur ve mutluluk verici bir şey." dedi.

Odette-Odile rollerini üstlenen Berfu Elmas, eserin en büyük zorluklarından birinin iki zıt karakteri aynı sahnede canlandırmak olduğunu ifade etti: "Odette inanılmaz kırılgan, naif bir karakter. Odile ise tam tersi, hırçın ve hırslı bir kadın... Bu iki zıt karakter arasında toplam yarım saat var. O yarım saat içinde konsantrasyonunuzu toplayıp ikisini de seyirciyle paylaşmak zorundasınız."

Elmas, provaların yaklaşık iki ay sürdüğünü ve eser müziğinin her dinleyişte sanatçıları hazırladığını belirtti: "Eser o kadar güzel bestelenmiş ki hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Her seferinde sizi esere hazırlıyor. Bütün kalbimize ve ruhunuza işliyor."

Perde arası: eserden kısa özet

Prodüksiyon, genç Prens Siegfried ile Prenses Odette arasındaki aşkı anlatıyor. Konuya göre, kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür; gündüzleri kuğu formunda gölde yaşayan grup sadece geceleri insan formuna döner. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart buna engel olmaya çalışır.

Roller ve kadro

Sezon boyunca başroller döngüsel olarak sahneleniyor. "Odette-Odile" rolünde Berfu Elmas, Berin Günay ve Büşra Ay; "Prens Siegfried" rolünde Batur Büklü, Berkay Günay, Çağatay Özmen ve Matthew Solovieff görev alacak.

Prodüksiyonda ayrıca Nuri Arkan, Alican Güçoğlu, Arda Erkara, Ardis Kanat Tekkanat, Berkay Günay, Can Bezirganoğlu, Merve Erdier, Gizem Atik Tuncay, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Melike Manav, Meriç Sümen, Şeyda Dura, Alper Akalın, Cenk Karayel, Alkış Peker, Sinan Kaymak ve Oktay Aksoy da sahne alacak.

Tarihçe

Çaykovski'nin 1875-1876 yıllarında bestelediği ve dört perdeden oluşan "Kuğu Gölü" balesi, dünya sahnesinde ilk kez Julius Reisinger koreografisiyle 4 Mart 1877'de Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilendi. Daha sonra Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle 15 Ocak 1895'te St. Petersburg Mariinsky Tiyatrosu'nda yeniden sahneye kondu ve bu versiyon eseri dünya bale repertuvarının başyapıtlarından biri haline getirdi.

Türkiye'de eser ilk kez Dame Ninette de Valois koreografisiyle 29 Ekim 1965'te Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. İDOB ise eseri ilk kez Güloya Gürelli'nin yorumuyla 14 Mart 1971'de Maksim Sahnesi'nde seyirciyle buluşturmuştu.

"Kuğu Gölü", beyaz ve siyah kuğu arasındaki zıtlığı, aşkın kurtarıcı gücünü ve kader temasını bir araya getiren romantik ve dramatik unsurlar barındırıyor.

