İDOB Sanatçıları Arnavutluk'ta Sanatseverlerle Buluştu

İDOB, Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası'nda

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, Arnavutluk'un Tiran ve Durres şehirlerinde düzenlenen "Türk Kültür Haftası" etkinlikleri çerçevesinde konserler vererek sanatseverlerle bir araya geldiler.

Konserler Büyük Beğeni Topladı

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar "Türk Müziğinin İncileri" isimli konserlerle katılımcılardan tam not aldı. Özellikle besteci Ahmed Adnan Saygun'un eserleri, sahnede muhteşem bir şekilde sunuldu.

Sanatçılar Arasında Eşlik Eden İsimler

İDOB'un solistlerinden bas sanatçısı Zafer Erdaş, konserde Hüseyin Kaya ile harika bir uyum sergileyerek performanslarına damga vurdu. Ayrıca, Murat Anıl Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı, ünlü besteci Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü eseri ile programa zenginlik kattı.